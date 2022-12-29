Фаворитка "Холостяка" Алекса Топольского внезапно оказалась в США, чем заинтриговала украинцев.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - успешный американский бизнесмен, который стал новым "Холостяком". Сезон в самом разгаре и украинцы с нетерпением ждут объявление победительницы. Тем временем одна из фавориток бизнесмена - Александра Мудрая неожиданно поделилась кадрами из США, где она оказалась. Соответствующие фото участница разместила в своем блоге Инстаграм.

"Все приходят сюда по разным причинам", - написала лаконично Саша в блоге.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Если Нью-Йорк то наверняка вы победили!!!";

"меня заблокировала Вика за то, что я болею за тебя а не за ее";

"вау фото:) я тоже вчера была там, но вечером";

"Сашуля обояшка. С Наступающим Новым годом вас".

Напомним, фаворитка "Холостяка" в прозрачном боди показала, что достанется Топольскому

Также Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский признался, какие качества ценит в людях, украинцы отреагировали

А еще Politeka писала, что фаворитка "Холостяка" Топольского показала свое "уязвимое место" на съемках



