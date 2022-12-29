Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - успешный американский бизнесмен, который стал новым "Холостяком". Сезон в самом разгаре и украинцы с нетерпением ждут объявление победительницы. Тем временем одна из фавориток бизнесмена - Александра Мудрая неожиданно поделилась кадрами из США, где она оказалась. Соответствующие фото участница разместила в своем блоге Инстаграм.
"Все приходят сюда по разным причинам", - написала лаконично Саша в блоге.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Если Нью-Йорк то наверняка вы победили!!!";
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"вау фото:) я тоже вчера была там, но вечером";
"Сашуля обояшка. С Наступающим Новым годом вас".
Напомним, фаворитка "Холостяка" в прозрачном боди показала, что достанется Топольскому
Также Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский признался, какие качества ценит в людях, украинцы отреагировали
А еще Politeka писала, что фаворитка "Холостяка" Топольского показала свое "уязвимое место" на съемках