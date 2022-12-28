Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный западный бизнесмен родом из Украины. Знаменитость в этом году стал главным героем шоу "Холостяк", показ которого уже начался. Одной из фавориток проекта стала Екатерина Лозовицкая. Участница проекта поделилась в своем Инстаграм ярким образом, показав, что может достаться Топольскому.
На фото Екатерина позировала в прозрачном боди и штанах, которые спустила. Таким образом Лозовицкая засветила татуировку, которая у нее была на левой ноге.
"Самое красивое, что можно носить – это уверенность", - написала Лозовицкая.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"От мы узнали, где еще есть тату";
"Очень красивая, умная и скромная. Молодец! Достойнейшая участница. Надеюсь холостяк оценил и Вы его выбор";
"Красотка! Вы нам очень полюбились".
Напомним, фаворитка "Холостяка" Топольского спустила бретельки, заставив ахнуть
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