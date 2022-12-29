Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість поділився несподіваним рецептом, який не він сам вигадав, а взяв у чоловіка на ім'я Микола.
"Я люблю, що зараз кожен шматочок України відчувається будинком. Воно все твоє і всі оточуючі – твої люди. кава, поїв, попрацював, заправив машину", - написав Клопотенко.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Круто, новий український рецепт".
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт дуже цікавої та смачної закуски.
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