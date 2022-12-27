Один из самых простых, полезных и вкусных продуктов – картофель. Из него можно приготовить очень много вкус и сытных блюд.

Картофель по-селянски готовить очень быстро, а в результате получим нежное вознаграждение, пропитанное ароматами чеснока и тимьяна.

Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем канале в Youtube поделился рецептом очень вкусного картофеля по-селянски, который готовится всего за 30 минут в духовке.

Ингредиенты на 2-4 порции:

500 г картофеля

4-5 зубчиков чеснока

2-3 ст. л. подсолнечного масла

2-3 веточки тимьяна

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

1.Хорошенько помойте картофель, но кожуру не чистите. Резать тоже не нужно, сварите ее целой. Она должна быть наполовину готова (варить 15-20 минут). Выложите картофель на бумажные полотенца, чтобы он высох.

2.Налейте в форму для запекания 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Каждую картофелину разрежьте на 4 кусочка и выложите их в форму. Сделайте только один слой картофеля, чтобы он равномерно запекался.

3.Приплюсните чеснок с помощью ножа и закиньте в форму с картофелем. Также добавьте соль и перец по вкусу.

4.Сверху на картофель выложите несколько веточек тимьяна. Веточки можно заменить на сухой тимьян. Разогрейте духовку до 210 градусов и запекайте в ней картофель в течение 10-15 минут.

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