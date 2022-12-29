Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость поделился неожиданным рецептом, который не он сам придумал, а взял у мужчины по имени Николай.

"Я люблю, что сейчас каждый кусочек Украины чувствуется домом. Оно все твое и все окружающие – твои люди. Вот заехал я к своим на заправку, зарядил телефон, попил кофе, Николай рассказал мне рецепт дамлам (еще дымдама называют), я еще попил кофе, поел, поработал, заправил машину", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Тот случай, когда понимаешь, что интеграция, но какая трухлявая и живая";

"Круто, новый украинский рецепт".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт очень интересной и вкусной закуски

А еще Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" предложил украинцам необычную традицию

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом идеальной картошки по-селянски



