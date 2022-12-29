Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость поделился неожиданным рецептом, который не он сам придумал, а взял у мужчины по имени Николай.
"Я люблю, что сейчас каждый кусочек Украины чувствуется домом. Оно все твое и все окружающие – твои люди. Вот заехал я к своим на заправку, зарядил телефон, попил кофе, Николай рассказал мне рецепт дамлам (еще дымдама называют), я еще попил кофе, поел, поработал, заправил машину", - написал Клопотенко.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Тот случай, когда понимаешь, что интеграция, но какая трухлявая и живая";
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Холодец во фритюре: "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт очень интересной и вкусной закуски
"Какое горе для родителей": жизнь молодых братьев оборвалась в один миг, фото
Церковь 18 века полностью сгорела во время рождественской службы, кадры: полиция подозревает поджог
Украинец украл у россиян десятки тысяч долларов и передал деньги переселенцам: "Смог взять под контроль..."
"Круто, новый украинский рецепт".
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт очень интересной и вкусной закуски
А еще Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" предложил украинцам необычную традицию
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом идеальной картошки по-селянски