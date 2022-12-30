На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік поділилася з українцями кількома рецептами, які оцінить уся родина.

"Колись моя бабуся розповідала мені історії, як вона годинами стояла на кухні, аби прогодувати четверо чоловіків в домі (3 синів і дідуся). Тепер я її розумію, як ніхто - бо мої четверо хлопців люблять смачно попоїсти. І сьогодні я готуватиму для них смачну вечерю. Картопляний суп з курячих гомілок з вермішеллю та рис з гомілками", — пише дружина ведучого.

Для приготування рису з куркою знадобляться такі інгредієнти:

⁃ 10 шт. гомілок

⁃ Цибуля 2-3 шт

⁃ Морква 3 шт

⁃ Рис 2 склянки

⁃ Приправа (як для плову)

⁃ Часник 2 шт

⁃ Сіль

"Спочатку я готую зажарку - нарізаю грубо цибулю, моркву - невеликими кільцями. Пасерую хвилин 7. Поки готуються овочі, мариную курячі гомілки в спеціях. На поверхню для запікання викладаю спершу шар овочів, потім замочений промитий рис, потім викладаю гомілки. Обов’язково додаю часник - кладу цілим. Солимо на всіх етапах. Заливаю кип’ятком, щоб вода покривала рис десь на 2-3 см і відправляємо в духовку на год при 200 градусах", — пояснює Христина.

Для картопляного супу з гомілками і вермішеллю беремо:

⁃ Гомілки 6 шт

⁃ Картопля 3 шт

⁃ Морква 2-3 шт

⁃ Паста - вермішель

⁃ Зелень

⁃ Сіль

"Складаємо гомілки в велику каструлю і варимо бульйон хв 40. Паралельно на гарячій сковорідці пасеруємо до напівготовності цибулю з морквою, ріжемо картоплю кубиками і можемо добавляти в бульйон, засипаємо пасеровані овочі, хв 15 і все, солимо і вуаля 😋", показала дружина Григорія Решетніка.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

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