На своїй сторінці в Інстаграм Христина Решетник розповіла, як її привітали троє синів та коханий чоловік. А також опублікувала чарівні фото.

Як повідомляє Politeka.net, 25 листопада, свій день народження відзначає дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника. Їй виповнилося 33 роки. На своїй сторінці в Інстаграм Христина Решетник все ще публікує знімки зі святкування. Раніше вона їх не могла виставити, адже в квартирі не було світла.



Дружина телеведучого поділилася кількома пам'ятними фото. На першому знімку ми можемо побачити Христину Решетник у компанії трьох синів. Іван, Дмитро та Сашко притискаються до мами, яка тримає в руках букети квітів. На задньому фоні можна побачити святкову кульку у вигляді серця.

Крім того, щаслива мама показала вафельний тортик зі згущеним молоком, який судячи з усього, їй приготували хлопчики. Також вони зробили своїми руками листівку для неї.

"Моє щастя", - підписала фото Христина Решетник.

Користувачі мережі зворушилися знімкам і залишили коментарі під ними: "Вітаю! Бажаю вам всього найкращого в житті! Багато років!", "Дуже красиві) Вітаю", Мої щирі вітання Вам! Здоров'я, мирного неба та Божої турботи!", "Торт супер ".

Нагадаємо, що дружина Решетника вирішила не приховувати, чому їхня родина залишається у Києві.

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