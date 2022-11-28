Як пише Politeka.net , Григорій Решетник – відомий український телеведучий, який одружений на красуні Христині. У пари є троє дітей – Іван, Дмитро та Олександр. Але пара не приховує, що мріє ще про доньку. Не забувають Ґрати і про Інстаграм, де діляться з фанатами найцікавішим.
А цього разу пара опублікувала кадри з пологового будинку.
"З Днем народження наше найменше щастя.
Ми постійно повторюємо, як ми раніше жили без нашого усміхненого щекастого малюка, просить "німого" і обожнює грати "бумками"
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Перемогла рак: підопічна Дана Балана з "Голос країни" Оксана Муха показала нову себе
Путіну загрожує доля серба Мілошевича: дипломат розповів, чого чекати від весни 2023 року
Життя новонародженого Сергійка обірвала російська ракета: малюка провели в останню путь
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Будь нам усім здоровим та щасливим. З Днем народження, Сашуня!
А фото з архіву, як нагадування, як швидко зростають діти", - написали Решетники.
Фанати поставили понад 17 тисяч лайків та написали коментарі:
"Я теж вашого Сашуню обожнюю, нехай росте здоровенька наша зірочка", "Хай буде у сина щаслива доля, і безтурботне дитинство", "Расти великий, будь здоровеньким, найщасливішим, в іншому мама з татом і братики, тобі допоможуть".
Нагадаємо, сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження .
А ще Politeka писала, що дружина Решетника поділилася, як її привітали з днем народження улюблені сини та чоловік
Також Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника розповіла, коли Росія припинить обстріл українських ТЕС