Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник засвітився з дружиною Крістіною у пологовому будинку з немовлям на руках.

Як пише Politeka.net , Григорій Решетник – відомий український телеведучий, який одружений на красуні Христині. У пари є троє дітей – Іван, Дмитро та Олександр. Але пара не приховує, що мріє ще про доньку. Не забувають Ґрати і про Інстаграм, де діляться з фанатами найцікавішим.

А цього разу пара опублікувала кадри з пологового будинку.

"З Днем народження наше найменше щастя.

Ми постійно повторюємо, як ми раніше жили без нашого усміхненого щекастого малюка, просить "німого" і обожнює грати "бумками"

Будь нам усім здоровим та щасливим. З Днем народження, Сашуня!

А фото з архіву, як нагадування, як швидко зростають діти", - написали Решетники.

Фанати поставили понад 17 тисяч лайків та написали коментарі:

"Я теж вашого Сашуню обожнюю, нехай росте здоровенька наша зірочка", "Хай буде у сина щаслива доля, і безтурботне дитинство", "Расти великий, будь здоровеньким, найщасливішим, в іншому мама з татом і братики, тобі допоможуть".

Нагадаємо, сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження .

А ще Politeka писала, що дружина Решетника поділилася, як її привітали з днем ​​народження улюблені сини та чоловік

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