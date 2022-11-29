Христина Решетник вмовила малюка сфотографуватися біля торта та кульок, які вони йому приготували.

Як повідомляє Politeka.net, 28 листопада, у родині ведучого та шоумена Григорія Решетника було свято. Наймолодшому синові знаменитості – Олександру – виповнилося два роки. З цієї нагоди щаслива мама Христина Решетник опублікувала у своєму Інстаграмі кілька знімків зі святкування.

Зокрема, Христина Решетник вмовила малюка сфотографуватися біля торта та кульок, які вони йому приготували. Маленький Олександр поспішив стати перед камерою та мило позував. Хлопчик щасливо посміхався, а на деяких знімках поглядав на тортик, прикрашений героями мультфільмів.

До того ж Григорій Решетник разом із дружиною надули для сина яскраві кульки у формі машинок та великої цифри - "2", яка нагадувала, скільки виповнилося років іменнику.

"Забігає Сашуня до кімнати, ми співаємо йому "З Днем народження!". Він кричить: "Ураааа! Нямкааааа")))) Мій хлопчику, нехай Боженька подарує тобі добру долю, благословення! А ми, твої батьки та брати, завжди будемо поряд! Кохання наше", - підписала відповідні знімки Христина Решетник.

У коментарях під знімками користувачі мережі залишали свої побажання, а також звертали увагу на те, що хлопчик дуже схожий на свою маму.

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