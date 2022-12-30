На своей странице в Instagram Кристина Решетник поделилась с украинцами несколькими рецептами, которые оценит вся семья.

"Когда-то моя бабушка рассказывала мне истории, как она часами стояла на кухне, чтобы прокормить четверо мужчин в доме (3 сыновей и дедушка). Теперь я ее понимаю, как никто - потому что мои четверо ребят любят вкусно поесть. И сегодня я буду готовить для них вкусный ужин. Картофельный суп из куриных голеней с вермишелью и рис с голеньми", - пишет жена ведущего.

Для приготовления риса с курицей понадобятся следующие ингредиенты:

⁃ 10 шт. голеней

⁃ Лук 2-3 шт

⁃ Морковь 3 шт

⁃ Рис 2 стакана

⁃ Приправа (как для плова)

⁃ Чеснок 2 шт

⁃ Соль

"Сначала я готовлю зажарку - нарезаю грубо лук, морковь - небольшими кольцами. Пассерую минут 7. Пока готовятся овощи, мариную куриные голени в специях. На поверхность для запекания выкладываю сперва слой овощей, затем замоченный промытый рис. Обязательно добавляю чеснок - кладу целым. Солим на всех этапах. Заливаю кипятком, чтобы вода покрывала рис где-то на 2-3 см и отправляем в духовку на час при 200 градусах", - объясняет Кристина.

Для картофельного супа с голенями и вермишелью берем:

⁃ Голени 6 шт

⁃ Картофель 3 шт

⁃ Морковь 2-3 шт

⁃ Паста - вермишель

⁃ Зелень

⁃ Соль

"Складываем голени в большую кастрюлю и варим бульон мин 40. Параллельно на горячей сковородке пассеруем до полуготовности лук с морковью, режем картофель кубиками и можем добавлять в бульон, засыпаем пассерованные овощи, мин 15 и все, солим и вуаля", — показала супруга Григория Решетника.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.