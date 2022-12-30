На своей странице в Instagram Кристина Решетник поделилась с украинцами несколькими рецептами, которые оценит вся семья.
"Когда-то моя бабушка рассказывала мне истории, как она часами стояла на кухне, чтобы прокормить четверо мужчин в доме (3 сыновей и дедушка). Теперь я ее понимаю, как никто - потому что мои четверо ребят любят вкусно поесть. И сегодня я буду готовить для них вкусный ужин. Картофельный суп из куриных голеней с вермишелью и рис с голеньми", - пишет жена ведущего.
Для приготовления риса с курицей понадобятся следующие ингредиенты:
⁃ 10 шт. голеней
⁃ Лук 2-3 шт
⁃ Морковь 3 шт
⁃ Рис 2 стакана
⁃ Приправа (как для плова)
⁃ Чеснок 2 шт
⁃ Соль
"Сначала я готовлю зажарку - нарезаю грубо лук, морковь - небольшими кольцами. Пассерую минут 7. Пока готовятся овощи, мариную куриные голени в специях. На поверхность для запекания выкладываю сперва слой овощей, затем замоченный промытый рис. Обязательно добавляю чеснок - кладу целым. Солим на всех этапах. Заливаю кипятком, чтобы вода покрывала рис где-то на 2-3 см и отправляем в духовку на час при 200 градусах", - объясняет Кристина.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Еще два часа назад я с ними разговаривал, а теперь их нет": парень потерял своих родителей в Бахмуте, видео трагической истории
Новый удар нанесен по энергосистеме: известно, где сегодня не будет света
"Сделайте запас воды": появилась информация о последствиях новой ракетной атаки
"Люди оказались в ловушке": после взрыва большой отель охватило пламя
Для картофельного супа с голенями и вермишелью берем:
⁃ Голени 6 шт
⁃ Картофель 3 шт
⁃ Морковь 2-3 шт
⁃ Паста - вермишель
⁃ Зелень
⁃ Соль
"Складываем голени в большую кастрюлю и варим бульон мин 40. Параллельно на горячей сковородке пассеруем до полуготовности лук с морковью, режем картофель кубиками и можем добавлять в бульон, засыпаем пассерованные овощи, мин 15 и все, солим и вуаля", — показала супруга Григория Решетника.
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.