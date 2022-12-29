Популярна українська телеведуча Катерина Осадча розповіла про свою основну роботу після початку повномасштабної війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя детальніше розповіла про свій проєкт "Пошук зниклих".

"З перших днів війни на мій інстаграм почали писати люди з проханнями поширити інформацію про зниклих близьких. Звичайно, я не могла ігнорувати ці повідомлення, тому вже за декілька годин з’явився телеграм-канал «Пошук Зниклих», який згодом масштабувався у соціальний проєкт під назвою «Знайти своїх»", — пише Катерина Осадча.

Проєкт займається пошуком цивільних осіб за допомогою величезної кількості волонтерів, які постійно працюють, незважаючи на обстріли, відсутність світла та тепла. Волонтери «ручного пошуку» кожного дня оброблюють запити від громадян.

"Після обробки запиту починається кропітка робота:

➖перевірити усі можливі списки з пунктів видачі гуманітарної допомоги, лікарень, прихистків, центрів районної допомоги і тому подібне.

➖розшук сусідів/ знайомих/ колег, кого завгодно, хто може володіти інформацією.

➖перевірка чатів районів, будинків, міст.

➖безпосередній пошук по місцю зникнення", — пояснює ведуча.

Щотижня за допомогою спільної роботи встановлюється місцезнаходження від 10 до 20 людей.

Також Катя Осадча та її команда співпрацюють із поліцією, Національним Інформаційним бюро, Офісом уповноваженого зі зниклих безвісті, Міністерством реінтеграції, Офісом омбудсмена з прав людини.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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