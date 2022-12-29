Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о своей основной работе после начала полномасштабной войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Катя подробнее рассказала о своем проекте "Поиск пропавших".

"С первых дней войны на мой инстаграмм начали писать люди с просьбами распространить информацию о пропавших близких. Конечно, я не могла игнорировать эти сообщения, поэтому уже через несколько часов появился телеграмм-канал «Поиск пропавших», впоследствии масштабировавшийся в социальный проект под названием «Найти своих»", — пишет Екатерина Осадчая.

Проект занимается поиском гражданских лиц с помощью огромного количества постоянно работающих волонтеров, несмотря на обстрелы, отсутствие света и тепла. Волонтеры "ручного поиска" каждый день обрабатывают запросы от граждан.

"После обработки запроса начинается кропотливая работа:

➖проверить все возможные списки из пунктов выдачи гуманитарной помощи, больниц, приютов, центров районной помощи и тому подобное.

➖розыск соседей/знакомых/ коллег, кого угодно, кто может владеть информацией.

➖проверка чатов районов, домов, городов.

➖ непосредственный поиск по месту исчезновения", — объясняет ведущая.

Еженедельно с помощью совместной работы устанавливается местонахождение от 10 до 20 человек.

Также Катя Осадчая и ее команда сотрудничают с полицией, Национальным Информационным бюро, Офисом уполномоченного по пропавшим без вести, Министерством реинтеграции, Офисом омбудсмена по правам человека.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.