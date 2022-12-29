В этот раз на своей странице в Instagram Катя подробнее рассказала о своем проекте "Поиск пропавших".
"С первых дней войны на мой инстаграмм начали писать люди с просьбами распространить информацию о пропавших близких. Конечно, я не могла игнорировать эти сообщения, поэтому уже через несколько часов появился телеграмм-канал «Поиск пропавших», впоследствии масштабировавшийся в социальный проект под названием «Найти своих»", — пишет Екатерина Осадчая.
Проект занимается поиском гражданских лиц с помощью огромного количества постоянно работающих волонтеров, несмотря на обстрелы, отсутствие света и тепла. Волонтеры "ручного поиска" каждый день обрабатывают запросы от граждан.
"После обработки запроса начинается кропотливая работа:
➖проверить все возможные списки из пунктов выдачи гуманитарной помощи, больниц, приютов, центров районной помощи и тому подобное.
➖розыск соседей/знакомых/ коллег, кого угодно, кто может владеть информацией.
➖проверка чатов районов, домов, городов.
➖ непосредственный поиск по месту исчезновения", — объясняет ведущая.
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Еженедельно с помощью совместной работы устанавливается местонахождение от 10 до 20 человек.
Также Катя Осадчая и ее команда сотрудничают с полицией, Национальным Информационным бюро, Офисом уполномоченного по пропавшим без вести, Министерством реинтеграции, Офисом омбудсмена по правам человека.
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.