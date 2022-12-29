Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила свій ефектний чорно-білий портрет та поділилася життєвими міркуваннями.
"Ми притягуємо у своє життя тих людей, які резонують з нашою енергетикою, які збігаються з нашим світосприйняттям, які бачать ті ж самі кольори і чують ту саму мелодію, що ниточкою проходить крізь життя. Ми притягуємо людей, які звучать красивими акордами, а не ріжучою гамою, побудованою на секундах", — пише Катерина Кухар.
Балерина підтвердила вислів "Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти".
"З такими близькими по духу — ми об’єднані спільною ідеєю, метою, енергетикою, аурою навколо і навіть, побудовані нейронні зв’язки також збігаються в один ментальний візерунок. Це дар, мати таких. Дар, знаходити таких людей. Тож, кращий індикатор людини — це її оточення, яких об’єднало життя", — наголосила вона.
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Українці в коментарях підтримали Катерину Кухар:
"Дуже влучно сказано. Наші друзі - у відзеркалення наших власних поглядів на життя, вподобань, комплексів та недоліків";
"Справжня Діва! В тендітному тілі такий стержень! Захоплююся Вами!";
"..а ще буває: ніби то, на перший погляд такі різні, а якщо придивитися ближче..- насправді такі схожі ..)".
Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.