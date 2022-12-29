В этот раз в сторону на своей странице в Instagram звезда разместила свой эффектный черно-белый портрет и поделилась жизненными размышлениями.
"Мы притягиваем в свою жизнь тех людей, которые резонируют с нашей энергетикой, которые совпадают с нашим мировосприятием, которые видят те же цвета и слышат ту самую мелодию, что ниточкой проходит сквозь жизнь. Мы притягиваем людей, которые звучат красивыми аккордами, а не режущей гаммой, построенной на секундах", - пишет Екатерина Кухар.
Балерина подтвердила высказывание "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты".
"С такими близкими по духу - мы объединены общей идеей, целью, энергетикой, аурой вокруг и даже, построенные нейронные связи также совпадают в один ментальный узор. Это дар, иметь таких. Дар, находить таких людей. Так что лучший индикатор человека — это его окружение, которых объединила жизнь", — подчеркнула она.
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Украинцы в комментариях поддержали Екатерину Кухар:
"Очень точно сказано. Наши друзья - в отражении наших собственных взглядов на жизнь, предпочтений, комплексов и недостатков";
"Настоящая Дива! В хрупком теле такой стержень! Восхищаюсь Вами!";
"..а еще бывает: вроде бы, на первый взгляд такие разные, а если присмотреться поближе..- на самом деле такие похожие..)".
Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.