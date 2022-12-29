Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як зробити традиційний салат для новорічного столу корисним.
"Перегортаючи одна за одною останні сторінки спливаючого року, подумки налаштовуєшся на нові сценарії. І якими б вони не були, Новий рік вже на порозі, тому варто підготуватися до зустрічі з ним, адже позитивні емоціі так чи інакше зігрівають та налаштовують на краще. Святковий стіл цього року може бути скромним, але ж без улюбленого салату навряд чи обійдеться. Тому тримайте рецепт «Олів’є» і нехай вам смакує святково!", — пише Марина Боржемська.
Інгредієнти:
філе індички – 250 г
картопля – 150 г
йогурт – 100 г
морква – 50 г
яйця – 3 шт.
огірки солоні (домашні) – 2 шт.
огірки свіжі – 1 шт.
горошок (можна зварити заморожений) – 50 г
цибуля ріпчаста – 50 г
гірчиця – 5 г
сіль, зелень – до смаку
"Зваріть філе та охолодіть. Картоплю та моркву відварити в мундирі. Яйця відварити вкруту. Потім охолодити й очистити. Далі нарізаємо дрібними кубиками всі інгредієнти: картоплю, моркву, огірки, філе, яйця. Змішуємо йогурт та гірчицю до смаку, щоб вийшов соус. Поєднуємо всі підготовлені інгредієнти, додаємо соус і перемішуємо. Відправляємо готовий салат в холодильник настоятись на 20 хвилин і можна подавати на стіл", — пояснила зірка "Зважені та щасливі".
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Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.
Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.
Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.