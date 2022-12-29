В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как сделать традиционный салат для новогоднего стола полезным.
"Перелистывая одна за другой последние страницы уходящего года, мысленно настраиваешься на новые сценарии. И какими бы они ни были, Новый год уже на пороге, поэтому стоит подготовиться к встрече с ним, ведь положительные эмоции так или иначе согревают и настраивают к лучшему. Праздничный стол в этом году может быть скромным, но без любимого салата вряд ли обойдется. Поэтому держите рецепт «Оливье» и пусть вам будет празднично!", — пишет Марина Боржемская.
Ингредиенты:
филе индейки – 250 г
картофель – 150 г
йогурт – 100 г
морковь – 50 г
яйца – 3 шт.
огурцы соленые (домашние) – 2 шт.
огурцы свежие – 1 шт.
горошек (можно сварить замороженный) – 50 г
лук репчатый – 50 г
горчица – 5 г
соль, зелень – по вкусу
"Сварите филе и охладите. Картофель и морковь отварить в мундире. Яйца отварить вкрутую. Затем охладить и очистить. Далее нарезаем мелкими кубиками все ингредиенты: картофель, морковь, огурцы, филе, яйца. Соединяем все подготовленные ингредиенты, добавляем соус и перемешиваем. Отправляем готовый салат в холодильник настояться на 20 минут и можно подавать на стол", - пояснила звезда "Зважені та щасливі".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Новый удар нанесен по энергосистеме: известно, где сегодня не будет света
Рыбакам приготовиться: в Украине ввели новые правила ограничения рыбалки, что нужно знать
Стрельбу устроили на елочном базаре в Киеве, пуля задела случайную прохожую: детали ЧП
Анита Луценко из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась об украинском языке: "Ну скажем честно..."
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.