Популярний український виконавець та продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів про свою роботу під час повномасштабної війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Потап розкрив, чим займається поза шоу-бізнесом.

"Наприкінці року прийнято підводити підсумки, ставити нові цілі та планувати. Та цього року наше життя стало абсолютно інакшим і тепер майже кожен українець направляє всі свої зусилля на те, щоб наблизити Перемогу", — пише Потап.

Із початку повномасштабної війни він із командою створив платформу, де можна придбати NFT-лоти, пов’язані з Україною, а всі виручені кошти направляють на допомогу українцям, що постраждали від війни.

"У цьому році нам вдалося продати майже 400 лотів від графічних дизайнерів з різних куточків світу. За допомогою цих коштів ми змогли надати допомогу більше, ніж 150 українським сім’ям, що постраждали від війни та відправити їм більше 1 тонни продуктових наборів. Щодня ми продовжуємо працювати. Шукати нових дизайнерів та обробляти заявки на допомогу", — похвалився Олексій Потапенко.

Також артист звернувася до українців із пропозицією.

"Тому, якщо ви знаєте, що таке NFT, та зацікавлені цією сферою: обов‘язково придбайте ексклюзивні лоти, зроблені з любов‘ю до України. А якщо ви чи ваші знайомі потребують допомоги — пишіть нам", — додав Потап.

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.

Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.