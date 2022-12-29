Популярный украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о своей работе во время полномасштабной войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Потап раскрыл, чем занимается вне шоу-бизнеса.

"В конце года принято подводить итоги, ставить новые цели и планировать. Но в этом году наша жизнь стала совершенно другой и теперь почти каждый украинец направляет все свои усилия на то, чтобы приблизить Победу", - пишет Потап.

С начала полномасштабной войны он с командой создал платформу, где можно приобрести NFT-лоты, связанные с Украиной, а все вырученные средства направляют на помощь пострадавшим от войны украинцам.

"В этом году нам удалось продать почти 400 лотов от графических дизайнеров из разных уголков мира. С помощью этих средств мы смогли оказать помощь более чем 150 украинским семьям, пострадавшим от войны и отправить им более 1 тонны продуктовых наборов. Ежедневно мы продолжаем работать. Искать новых дизайнеров и обрабатывать заявки на помощь", — похвастался Алексей Потапенко.

Также артист обратилась к украинцам с предложением.

"Поэтому если вы знаете, что такое NFT, и заинтересованы этой сферой: обязательно приобретите эксклюзивные лоты, сделанные с любовью к Украине. А если вы или ваши знакомые нуждаются в помощи — пишите нам", — добавил Потап.

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.