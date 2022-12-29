Ведучий популярних шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорій Решетнік показав, що робить із родиною під час повітряної тривоги.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Григорій поділився кадрами, як разом із дружиною та трьома синами Іваном, Дмитром та маленьким Сашунею намагаються не падати духом, ховаючись в укритті під час чергової масованої ракетної атаки окупантів по Україні. Вранці 29 грудня росіяни випустили 16 ракет по Києву, де живе й зіркове сімейство.

"В Україні день починається не з ☕️, а з 🚀. Але ми зберігаємо оптимізм і віримо в наших. Завжди поряд з вами! Reshetnik Family 🧔🏻‍♂️👩🏻👦🏻👦🏻👶🏻", — зворушливо підписав відео Григорій Решетнік.

Дружина ведучого Христина також відповіла, чи йде в їхньому будинку хтось, окрім них, в укриття: "Люди сидять в авто і багато хто уже виїхали".

Українці в коментарях підтримали родину Решетніків:

"Малишаріку Вашому не дуже обстановка подобається( Бережіть себе!";

"Ви такі класні ❤️ дітки так тримаються 👏 справжні чоловіки😍. Все буде добре";

"Молодці, ви є взірцем для багатьох сімей з дітками🙌";

"Дуже шкода, що у наших діток таке дитинство і такі тривожні ранки, тримаємось, віримо, переможемо ,але ніколи не пробачимо русні оці налякані недоспані оченята наших діток!!!".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.