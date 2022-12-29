Ведущий популярных шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорий Решетник показал, что делает с семьей во время воздушной тревоги.

В этот раз на своей странице в Instagram Григорий поделился кадрами, как вместе с женой и тремя сыновьями Иваном, Дмитрием и маленьким Сашуней пытаются не падать духом, прячась в укрытии во время очередной массированной ракетной атаки оккупантов по Украине. Утром 29 декабря россияне выпустили 16 ракет по Киеву, где живет и звездное семейство.

"В Украине день начинается не с ☕️, а с 🚀. Но мы сохраняем оптимизм и верим в наших. Всегда рядом с вами! Reshetnik Family 🧔🏻‍♂️👩🏻👦🏻👦🏻👶🏻", — трогательно подписал видео Григорий Решетник.

Жена ведущего Кристина также ответила, идет ли в их доме кто-нибудь, кроме них, в укрытие: "Люди сидят в авто и многие уже уехали".

Украинцы в комментариях поддержали семью Решетников:

"Малишарику Вашему не очень обстановка нравится( Берегите себя!";

"Вы такие классные ❤️ детки так держатся 👏 настоящие мужчины😍. Все будет хорошо";

"Молодцы, вы являетесь образцом для многих семей с детьми🙌";

"Очень жаль, что у наших деток такое детство и такие тревожные утра, держимся, верим, победим, но никогда не простим русне эти напуганные недоспанные глазки наших деток!!!".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.