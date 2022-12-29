Український ведучий Андрій Бєдняков, який прославився завдяки травел-шоу "Орел і Решка", показав, що залишилося від його дому в Маріуполі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив відео, як окупанти зносять будинок, у якому він жив із самого народження.

"Тим часом в Маріуполі знесли мій дім … Однокімнатна «гостінка», куди мене принесли батькі після пологового будинку (він був, до речі, одразу за будинком). 2 шафи, які поставили посеред кімнати, зробили для мене «окрему спальню» за ними.. Перші кроки. Табуретка, Вірші. Перші друзі, перші драки,перше кохання. Козаки-розбійники..хованки..штаб-квартира в підвалі…жарти… кепси.. футбол.. баскетбол … школа, яка стояла напроти. Майже кожен мій приїзд в Маріуполь - я заходив в квартиру. Гуляв там. Більше не зайду. Не погуляю. НЕНАВИДЖУ", — емоційно написав Андрій Бєдняков під відео.

У коментарях ведучого підтримали інші українські знаменитості, серед яких Леся Нікітюк, Володимир Остапчук та Ольга Сумська.

Українці також не стримують емоцій під публікацією:

"Руйнують все: життя, будинки, долі. Немає їм прощення";

"Співчуваю😔 боляче, коли бачиш, як зносять важливі місця твого міста, а будинок дитинства тим паче😢";

"Боляче навіть мені, а уявляю, як вам тяжко 💔".

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

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