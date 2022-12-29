В этот раз на своей странице в Instagram ведущий разместил видео, как оккупанты сносят дом, в котором он жил с самого рождения.
"Между тем в Мариуполе снесли мой дом… Однокомнатная «гостинка», куда меня принесли родители после роддома (он был, кстати, сразу за домом). 2 шкафа, которые поставили посреди комнаты, сделали для меня «отдельную спальню» за ними .. Первые шаги... Табуретка, Стихи... Первые друзья, первые драки, первая любовь... Казаки-разбойники... прятки..штаб-квартира в подвале... шутки... кепсы.. футбол.. баскетбол... школа, которая стояла напротив. Почти каждый мой приезд в Мариуполь - я заходил в квартиру. Гулял там. Больше не зайду. Не погуляю. НЕНАВИЖУ", - эмоционально написал Андрей Бедняков под видео.
В комментариях ведущего поддержали другие украинские знаменитости, в том числе Леся Никитюк, Владимир Остапчук и Ольга Сумская.
Украинцы также не сдерживают эмоции под публикацией:
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"Разрушают все: жизни, дома, судьбы. Нет им прощения";
"Сочувствую 😔 больно, когда видишь, как сносят важные места твоего города, а дом детства тем более 😢";
"Больно даже мне, а представляю, как вам тяжело 💔".
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.