Украинский ведущий Андрей Бедняков, прославившийся благодаря травел-шоу "Орел и Решка", показал, что осталось от его дома в Мариуполе.

В этот раз на своей странице в Instagram ведущий разместил видео, как оккупанты сносят дом, в котором он жил с самого рождения.

"Между тем в Мариуполе снесли мой дом… Однокомнатная «гостинка», куда меня принесли родители после роддома (он был, кстати, сразу за домом). 2 шкафа, которые поставили посреди комнаты, сделали для меня «отдельную спальню» за ними .. Первые шаги... Табуретка, Стихи... Первые друзья, первые драки, первая любовь... Казаки-разбойники... прятки..штаб-квартира в подвале... шутки... кепсы.. футбол.. баскетбол... школа, которая стояла напротив. Почти каждый мой приезд в Мариуполь - я заходил в квартиру. Гулял там. Больше не зайду. Не погуляю. НЕНАВИЖУ", - эмоционально написал Андрей Бедняков под видео.

В комментариях ведущего поддержали другие украинские знаменитости, в том числе Леся Никитюк, Владимир Остапчук и Ольга Сумская.

Украинцы также не сдерживают эмоции под публикацией:

"Разрушают все: жизни, дома, судьбы. Нет им прощения";

"Сочувствую 😔 больно, когда видишь, как сносят важные места твоего города, а дом детства тем более 😢";

"Больно даже мне, а представляю, как вам тяжело 💔".

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.