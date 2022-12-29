На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділився кадрами з однієї з найбільш незабутніх подорожей у своєму житті - на Аляску, де він розібрався в усіх тонкощах вилову та цінностях дикої риби та ікри.

"Побачити всю красу природи на власні очі – це окрема історія. Всю силу та міць її не передати ні словами, ні фотографіями, зробленими на телефон. Місця, де не ступала нога людини, місця, відчужені від звичайного життя ... Куди можна дістатися тільки на кораблі з рибальського села, або гідропланом, маленьким літаком. Ми виходили в море на палтуса, збирали ягоди в лісі – до речі, там настільки великі рослини, що просто дивуєшся – мабуть, волого дуже. Ми збирали та висушували водорості під час відливів – це теж особливе видовище: уявіть 2 рази на день 7-7.5 метрів різниця у рівні води! Протягом дня сонце, дощ та хмари можуть помінятися кілька разів", — пригадує Володимир Ярославський.

Зірка "Мастер Шеф" рано вставав і виходив на причал ловити горбушу просто на спінінг.

"А краби... устриці, гребінці. Свіжі тріски й минтай. До того ж ми витрачали по 1-му дню вивчення корисних властивостей кожної риби. Вся риба заморожується прямо на березі, в рибальських селах стоять відразу обробні цехи, щоб бути доступною для нас у будь-якій точці землі у найвищій якості. Та й окрема історія Ікра. Дійсно дика і нічим крім солі не оброблена, та, яка може зберігатися після розморожування лише 5 днів – це 100% натуральний продукт", — розповів шеф-кухар.

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