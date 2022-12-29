На своей странице в Instagram шеф-повар поделился кадрами из одного из самых незабываемых путешествий в своей жизни – на Аляску, где он разобрался во всех тонкостях отлова и ценностях дикой рыбы и икры.

"Увидеть всю красоту природы своими глазами – это отдельная история. Всю силу и мощь ее не передать ни словами, ни фотографиями, сделанными на телефон. Места, где не ступала нога человека, места, отчужденные от обычной жизни... Куда можно добраться только на корабле из рыбацкой деревни, или гидропланом, маленьким самолетом. Мы выходили в море на палтуса, собирали ягоды в лесу – кстати, там настолько большие растения, что просто удивляешься – видимо, влажно очень. Мы собирали и высушивали водоросли во время отливов – это тоже особое зрелище: представьте 2 раза в день 7-7.5 метров разница в уровне воды! В течение дня солнце, дождь и облака могут поменяться несколько раз", - вспоминает Владимир Ярославский.

Звезда "Мастер Шеф" рано вставал и выходил на причал ловить горбушу прямо на спиннинг.

"А крабы... устрицы, гребешки. Свежие треска и минтай. К тому же мы тратили по 1-му дню изучения полезных свойств каждой рыбы. Вся рыба замораживается прямо на берегу, в рыбацких деревнях стоят сразу обрабатывающие цеха, чтобы быть доступной для нас в любой точке земли в самом высоком качестве. Да и отдельная история Икра. Действительно дикая и ничем кроме соли не обработанная, которая может храниться после размораживания только 5 дней – это 100% натуральный продукт", — рассказал шеф-повар.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.