Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася незвичайними фото, на яких показала свій пристрасний танець із другом Романом Дмитриком.
Як видно, на сцені Ілона з'явилася в коротенькій світлій сукні, яка підкреслила тендітну фігуру і стрункі ноги. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. Треба сказати, що в руках свого друга та партнера з танців Ілона виконувала неймовірні трюки. Хоча зізналася, що потім у неї була жорстка крепатура через цей перфоманс.
У підписі до публікації Гвоздьова розповіла про свого партнера: "Так виглядає творча дружба, підтримка, єднання і допомога довжиною в 14 років! Дякую тобі @dmitrik_roman, що приєднався, що в черговий раз підтримав, що знову станцював зі мною мій улюблений танець сили! Наш дует нагадав мені моє творче амбітне життя і те, чому я присвятила стать свого життя. Тільки в танці я можу бути вільним, звільнитися від думок і дарувати людям емоцію... Дуже вдячна тобі і пишаюся, що стою з тобою на одній сцені! бажаю неймовірного творчого розвитку тобі, тому що ти заслуговуєш на це як ніхто інший! Сподіваюся, коли саме ваш продакшн буде створювати неймовірні танцювально-розважальні шоу для нашої країни та знаходити нові таланти".
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