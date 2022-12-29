Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка відновила зйомки свого ютуб-шоу "Екзамен", показала у своєму Instagram фрагмент нового інтерв'ю. На цей раз героєм програми став відомий телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула.

За словами Маші, вони з Сергієм товаришують уже 15 років, і вона бачила його у різних ситуаціях – і в роботі, і за кадром, і у звичайному житті. Проте зараз відкрила його заново.

"Якби хоча б раз мені тоді сказали, що колись я буду стояти посеред @prytulafoundation та слухати, як мій веселий та талановитий друг розказує про особливості роботи різних дронів та ще купи військового обладнання, що він скаже те, що він скаже в цьому інтерв’ю на всю країну, я б подумала, що хтось перебрав червоненького", - розповіла Єфросиніна.

Як виявилося, в інтерв'ю Маші Притула зробив відверту заяву, що після перемоги він більше не повернеться до розважальних телевізійних шоу, в яких знімався багато років до війни.

"Ми намагалися показати вам всі зміни, що відбулися в @siriy_ua , але люблю я цього хлопака за те, що навіть після такої ґрунтовної бесіди, нам ще буде, про що поговорити", - підсумувала Єфросиніна.

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