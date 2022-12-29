Популярна українська співачка Настя Каменських, яка спочатку війни і весь цей час живе частково в Україні та частково за кордоном, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото та написала зворушливе послання українцям напередодні Нового року.

Як видно, на нових фотографіях Настя знята на прогулянці. Перед камерою вона з'явилася у стильному та затишному вбранні – широких джинсах з кросами та бежевому пальті, а навколо шиї замотала теплий білий шарф. Її пишні кучері розпущені та недбало покладені, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Каменських написала: "Зазвичай у цей час ми всі з вами підводимо підсумки року, згадуємо все, що відбулося за весь час та складаємо плани на майбутнє. Та сьогодні все те, що раніше мало значення - здається, втратило будь-який сенс. А дуже прості та банальні раніше речі, які багато хто з нас приймав за належне - отримали нову цінність. Мабуть, кожен зрозумів, що найдорожче - це наше життя та рідні поруч. Що кожен новий день, який маємо можливість проживати - це великий дар, який потрібно цінувати. Сьогодні я вдячна за можливість жити, бачити рідних та продовжувати творити. І я точно знаю, що жоден з нас не буде вже ніколи таким, як раніше. Ми всі будемо кращими, ми вже кращі".

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