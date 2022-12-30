Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась необычными фото, на которых показала свой страстный танец с другом Романом Дмитриком.

Как видно, на сцене Илона появилась в коротеньком светлом платье, которое подчеркнуло хрупкую фигуру и стройные ноги. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. Надо сказать, что в руках своего друга и партнера по танцам Илона выполняла невероятные трюки. Хотя призналась, что потом у нее была жесткая крепатура из-за этого перфоманса.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала о своем партнере: "Так выглядит творческая дружба, поддержка, единение и помощь длиной в 14 лет! Спасибо тебе присоединившийся @dmitrik_roman, что в очередной раз поддержал, что снова станцевал со мной мой любимый танец силы! Наш дуэт напомнил мне мою творческую амбициозную жизнь и то, чему я посвятила пол жизни своей. Только в танце я могу быть свободной, освободиться от мыслей и дарить людям эмоцию. Очень благодарна тебе и горжусь, что стою с тобой на одной сцене! В Новом году я желаю невероятного творческого развития тебе, потому что ты заслуживаешь этого как никто другой! Надеюсь, когда именно ваш продакшн будет создавать невероятные танцевально-развлекательные шоу для нашей страны и находить новые таланты".

Напомним, "Каждый новый день…": Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Как сообщала Politeka, "Боже, какой стыд": Позитив из "Время и Стекло" снял клип с Тринчер и нарвался на критику.

Также Politeka писала, что "На всю страну...": Ефросинина вывела Притулу на неожиданное откровение.