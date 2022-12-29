Популярний український виконавець, музикант та колишній учасник гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородний), який кілька місяців тому пішов із продюсерського центру Потапа та Ірини Горової, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кадри з нового кліпу та розповів про його створення.

Як здавалося, Позитив вирішив зняти кліп на пісню, яку заспівав разом із ефектною співачкою Анною Трінчер. Цей трек "Який ти козак" артисти презентували раніше, а тепер ще й кліп зняли.

"Друзі! Вітаю всіх з прем'єрою відео "Який ти козак". Наш @annatrincher_official кліп – це візуалізація того, наскільки сильні українські жінки та чоловіки. У ньому ми з Анею зустрічаємось у дружньому батлі юнаків проти дівчат, у фіналі якого перемагає Вона. реверанс у бік усіх жінок, які показують на фронті свою мужність. Зрештою, Future is female. Жінка – це кохання. Жінка – це Україна", - розповів Олексій у підписі до публікації.

Однак у коментарях до відео почалася бурхлива дискусія, під час якої деякі користувачі розкритикували кліп:

"Мені не дуже зайшло. І Трінчер із голим задом якось тут не дуже доречно".

"Трек на повторі, але з компом смуток вийшов".

"Не приємно дивитись зараз на такий одяг, ботфорти".

"Час та Скло 2". Новий склад".

"Стиль і образ Трінчер – огида".

"Кринжатина. Твої інші треки набагато кращі".

"Пісня про козачку і козака, написана до Дня козацтва, а Трінчер з голою дупою і хтивим поглядом".

"Боже, який сором".

"Козачка вийшла не скромна. Позитив як завжди красень».

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