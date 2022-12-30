Як повідомляє Politeka.net , дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, блогерка та нотаріус Крістіна Гірник припинила говорити про чоловіка, натякала на розлучення та заборонила ставити їй питання про особисте життя. Натомість вона воліє розповідати про себе та особистий розвиток.

«Якби не музика та танці, було б мені дуже сумно у чужій країні. Коли я в катастрофі зламала спину у свої 17 років, я щодня тільки й робила, що слухала музику. Лежачи, я могла тільки це. І мріяла, коли піду танцювати, хоч лікарі не обіцяли мені цього.

І потім я стала на ноги, була довга реабілітація, а вже за півроку… Мене запросили взяти участь у конкурсі краси, де треба було показувати свої таланти. І що ви вважаєте? Я вирішила станцювати, було дуже страшно!

У залі сиділи мої батьки та мій лікар, який ставив мене на ноги. І всі вони плакали ... »- висловилася Христина.

Зважаючи на все, нове розлучення телеведучого Володимира Остапчука набуває все більш явних форм. Незважаючи на те, що ні Остапчук ні Крістіна Гірник не коментують чутки, що посилюються, про їх розлучення, кожен, схоже, живе своє життя.

Так, TikTok-блогер Юлія Тимошенко припускає, що новою обраницею українського шоумена Володимира Остапчука стала українська журналістка Катерина Полтавська.

Нагадаємо, раніше травести-діва Монро повідомила, що у Остапчука є "нова краля".

Також повідомлялося, що дружина Остапчука зненацька з'явилася в компанії статного красеня.

Крім того, Politeka.net писала, що дружина Остапчука розповіла про пережите у день обстрілу.