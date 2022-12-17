Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала себе, розповівши про урок, який здобула у день обстрілу.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який був одружений на нотаріусі Христині. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, але підтвердження даних поки що не надходило. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Христина розповіла, який урок здобула у день обстрілів.

"А ще сьогодні, Бог мені зробив невеликий сюрприз, не з приємних, але повчальний, щоб я свої думки трохи теж упорядкувала ... поки відходжу від цього уроку, але засвоїла! Дякую Богу за все!

Тримаємось! Тому що ми Українці, і ми – незламні!", - написала дружина зірки.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Сил вам, нехай щастя і радість завжди супроводжують", "Така дівчина гарна", "Все буде добре, бувають різні моменти і це тільки момент життя, вона триває, бережіть себе!! Живемо і житимемо далі!!".

Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення зізналася, чи вона ловила коханого на зрадах.

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