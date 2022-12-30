Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогерка и нотариус Кристина Горняк прекратила говорить о муже, намекала на развод и запретила задавать ей вопросы о личной жизни. Вместо этого она предпочитает рассказывать о себе и личном развитии.

«Если бы не музыка и танцы, было бы мне очень грустно в чужой стране. Когда я в катастрофе сломала спину в свои 17 лет, я каждый день только и делала, что слушала музыку. Лежа, я могла только это. И мечтала, когда пойду танцевать, хотя врачи не обещали мне этого.

И потом я встала на ноги, была долгая реабилитация, а уже за полгода… Меня пригласили взять участие в конкурсе красоты, где надо было показывать свои таланты. И что вы думаете? Я решила станцевать, было очень страшно!

В зале сидели мои родители и мой врач, который ставил меня на ноги. И все они плакали…» - высказалась Кристина.

Судя по всему, новый развод телеведущего Владимира Остапчука обретает все более явные формы. Не смотря на то, что ни Остапчук ни Кристина Горняк не комментируют усиливающиеся слухи об их разводе, каждый, похоже, живет своей жизнь.

Так, TikTok-блогер Юлия Тимошенко предполагает, что новой избранницей украинского шоумена Владимира Остапчука стала украинская журналистка Катерина Полтавская.

Напомним, ранее травести-дива Монро сообщила, что Остапчука "новая краля".

Также сообщалось, что жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.

Кроме того, Politeka.net писала, что жена Остапчука рассказала о пережитом в день обстрела.