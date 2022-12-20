У відомого українського телеведучого Володимира Остапчука, який не коментує розмови про своє можливе розлучення, нібито з'явилася нова дівчина.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила у своєму телеграм-каналі українська травести-діва та телеведуча Монро.

«А у телеведучого Остапчука нова краля. Начебто та, що допомагає відновлювати акаунти в інста. Вона і йому допомагала повернути аккаунт. Совєт та любов, він вільний, але, ніщо так не бадьорить, як свіжа плітка», - написала Монро.

У коментарях користувачі соцмереж дивуються «Що, знову?» і жартують, що телеведучий скоро матиме свій клуб колишніх дружин.

«Мені подобалася його друга дружина. Приємна, без пафосу! Навіть трохи шкода її», «Чим вона могла подобатися? А Остапчук страшенно некрасиво поводився з дружиною та дітьми», «Нічого не поробиш дуже гарненький чоловік, а жінки самі ведуться на личко, а не на те, яка вона людина», «Ну, мені він теж не подобається, але інші жінки ведуться на нього», - обговорюють користувачі соцмереж.

Нагадаємо, Остапчук та Крістіна Горняк одружилися у 2020-му році. Це був другий шлюб для телеведучого.

Пара будувала будинок неподалік Києва і не приховувала, що мріє про народження дітей. Розмови про їхнє розставання з'явилися на початку вересня цього року, незабаром Остапчук з'явився на фото без обручки.

Розлучення подружжя не коментує, але Христина у своєму Інстаграм відповідає на запитання щодо того, наприклад, чи вірить вона у кохання.

Також повідомлялося, що дружина Остапчука зненацька з'явилася в компанії статного красеня.

Крім того, Politeka.net писала, що дружина Остапчука розповіла про пережите у день обстрілу.