Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала відео зі свого новорічного виступу.

Як видно, Світлану знято в затишній святковій атмосфері, поряд з нею стоїть гарна ялинка, а з боків видно музикантів, які супроводжують її спів. Перед камерою артистка з'явилася у короткій чорній сукні, що підкреслює округлий живіт, а на її ногах чорні ботфорти. Завершує образ мила новорічна шапочка, під якою вогненно-руде розпущене волосся.

У ролику можна почути, що Світлана виконує свій хіт "Світло в тобі", проте один із рядків вона перепела в дусі часу - "Світло дали".

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Світло переможе. Продовжую заряджати себе і вас, незважаючи на прильоти! Новий хіт #світлодали, аби ви посміхнулися. Ми реально кожного разу співаємо і дякуємо всім, хто повертає світло і тепло в наші оселі. Дуже важливо не забувати підтримувати тих, хто захищає нас на передовій. Навіть 10, 15, 20, 100 грн рятують наших хлопців. Завжди професійно це роблять https://prytulafoundation.org @siriy_ua та https://savelife.in.ua @savelife.in.ua. Або будь який інший фонд, якому ви довіряєте і який може пришвидшити нашу перемогу. Обіймаю всіх".

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