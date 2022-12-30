Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала видео со своего новогоднего выступления.

Как видно, Светлана запечатлена в уютной праздничной атмосфере, рядом с ней стоит красивая елка, а по бокам видно музыкантов, которые сопровождают ее пение. Перед камерой артистка пояивлась в коротком черном платье, которое подчеркивает округлый живот, а на ее ногах черные ботфорты. Завершает образ милая новогодняя шапочка, под которой огненно-рыжие распущенные волосы.

В ролике можно услышать, что Светлана исполняет свой хит "Світло в тобі", однако одну из строчек она перепела в духе времени – "Світло дали".

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Свет победит. Продолжаю заряжать себя и вас, невзирая на прилеты! Новый хит #світлодали, чтобы вы улыбнулись. Мы реально каждый раз поем и благодарим всех, кто возвращает свет и тепло в наши дома. Очень важно не забывать поддерживать тех, кто защищает нас на передовой. Даже 10, 15, 20, 100 грн спасают наших ребят. Всегда профессионально это делают https://prytulafoundation.org@siriy_ua и https://savelife.in.ua@savelife.in.ua. Или любой другой фонд, которому вы доверяете и который может ускорить нашу победу. Обнимаю всех".

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