Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала видео со своего новогоднего выступления.
Как видно, Светлана запечатлена в уютной праздничной атмосфере, рядом с ней стоит красивая елка, а по бокам видно музыкантов, которые сопровождают ее пение. Перед камерой артистка пояивлась в коротком черном платье, которое подчеркивает округлый живот, а на ее ногах черные ботфорты. Завершает образ милая новогодняя шапочка, под которой огненно-рыжие распущенные волосы.
В ролике можно услышать, что Светлана исполняет свой хит "Світло в тобі", однако одну из строчек она перепела в духе времени – "Світло дали".
В подписи к публикации Тарабарова написала: "Свет победит. Продолжаю заряжать себя и вас, невзирая на прилеты! Новый хит #світлодали, чтобы вы улыбнулись. Мы реально каждый раз поем и благодарим всех, кто возвращает свет и тепло в наши дома. Очень важно не забывать поддерживать тех, кто защищает нас на передовой. Даже 10, 15, 20, 100 грн спасают наших ребят. Всегда профессионально это делают https://prytulafoundation.org@siriy_ua и https://savelife.in.ua@savelife.in.ua. Или любой другой фонд, которому вы доверяете и который может ускорить нашу победу. Обнимаю всех".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Приготовьтесь отдавать: в Украине могут ввести новый налог, для чего он нужен
"Сделайте запас воды": появилась информация о последствиях новой ракетной атаки
Красавчик: Леся Никитюк засветила, как украсила квартиру к Новому Году и кое-кого еще
Анита Луценко из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась об украинском языке: "Ну скажем честно..."
Напомним, "Каждый новый день…": Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.
Как сообщала Politeka, "Боже, какой стыд": Позитив из "Время и Стекло" снял клип с Тринчер и нарвался на критику.
Также Politeka писала, что "На всю страну...": Ефросинина вывела Притулу на неожиданное откровение.