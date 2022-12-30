Напередодні Нового року володимир путін влаштував кілька безглуздих вистав для ЗМІ. Спочатку президент росії подарував учасникам саміту СНД вісім кілець, заробивши порівняння з Сауроном - злим володарем з трилогії "Влестелін кілець", якому служили орки. Пізніше він нібито зателефонував "школярці" з окупованої частини Запорізької області та попросив надіслати йому огірки.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч у своєму Інстаграмі висміяв нещодавній перформанс російського диктатора.

У безглуздому відео президент росії каже: "Я знаю, ви там вирощуєте огірки, помідори. Огірків пришлеш? Чекатиму від тебе подарунків новорічних".

Оскільки журналісти почули лише репліки тирана, українець самостійно озвучив його 8-річну співрозмовницю. Артист Анатолій Анатоліч назвав свою пародію "повною розмовою" та висловив бажання, щоб слова Олександри справдилися.

Відповіді школярки залишилися поза об'єктивами, але Анатолій спробував пофантазувати.

"Дядько Вова, мені там дуже сподобалося. Ми всі обговорювали, коли звалиться терористичний режим і коли ти, с*ка, здохнеш. Мені найбільше сподобалися віршики: "Слава Україні! Героям слава! Слава Нації. Смерть ворогам. путін – х*йло", – сказав Анатолій Анатоліч дитячим голоском.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.