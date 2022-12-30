Напередодні Нового року володимир путін влаштував кілька безглуздих вистав для ЗМІ. Спочатку президент росії подарував учасникам саміту СНД вісім кілець, заробивши порівняння з Сауроном - злим володарем з трилогії "Влестелін кілець", якому служили орки. Пізніше він нібито зателефонував "школярці" з окупованої частини Запорізької області та попросив надіслати йому огірки.
Український телеведучий Анатолій Анатоліч у своєму Інстаграмі висміяв нещодавній перформанс російського диктатора.
У безглуздому відео президент росії каже: "Я знаю, ви там вирощуєте огірки, помідори. Огірків пришлеш? Чекатиму від тебе подарунків новорічних".
Оскільки журналісти почули лише репліки тирана, українець самостійно озвучив його 8-річну співрозмовницю. Артист Анатолій Анатоліч назвав свою пародію "повною розмовою" та висловив бажання, щоб слова Олександри справдилися.
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Відповіді школярки залишилися поза об'єктивами, але Анатолій спробував пофантазувати.
"Дядько Вова, мені там дуже сподобалося. Ми всі обговорювали, коли звалиться терористичний режим і коли ти, с*ка, здохнеш. Мені найбільше сподобалися віршики: "Слава Україні! Героям слава! Слава Нації. Смерть ворогам. путін – х*йло", – сказав Анатолій Анатоліч дитячим голоском.
Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.
Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.
Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.