Накануне Нового года владимир путин устроил несколько нелепых представлений для СМИ. Сначала президент рф подарил участникам саммита СНГ восемь колец, заработав сравнение с Сауроном - злым властелином из трилогии "Влестелин колец", которому служили орки. Позже он якобы позвонил "школьнице" из оккупированной части Запорожской области и попросил прислать ему огурцы.
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич в своем Инстаграм высмеял недавний перформанс российского диктатора.
В нелепом видео президент россии говорит: "Я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя подарков новогодних".
Поскольку журналисты услышали только реплики тирана, украинец самостоятельно озвучил его 8-летнюю собеседницу. Артист Анатолий Анатолич назвал свою пародию "полным разговором" и выразил желание, чтобы слова Александры исполнились.
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Ответы школьницы остались вне объективов, но Анатолич попытался пофантазировать.
"Дядя Вова, мне там очень понравилось. Мы все обсуждали, когда рухнет террористический режим и когда ты, с*ка, сдохнешь. Мне больше всего понравились стишки: "Слава Україні! Героям слава! Слава Нації. Смерть ворогам. Путін – х*йло", – сказал Анатолий Анатолич детским голоском.
Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.
Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.
Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.