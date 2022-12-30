Дружина провідного популярних шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорія Решетника показала, як не здається навіть у поганий день.

Так, цього разу дружина знаменитого ведучого Григорія Решетника показала, як справляється, незважаючи на важкий день. З ранку окупанти випустили по наших містах близько 120 ракет, тому повітряна тривога тривала кілька годин.

«Ракети ракетами, а краса за розкладом 😅 Досі не можу повірити в таку реальність, немов сон - вранці летять 🚀, падають уламки, а вже через 5 хв після закінчення тривоги, всі працюють, бігають, стоять у пробках - життя продовжується 💪 незламна нація! 💛💙

Їм не вдасться зіпсувати нам свята – я в цьому впевнена 🤚 як ваш передноворічний настрій? Як сьогодні пережили обстріл?» – поділилася Христина.

У мережі почали реагувати на побачене:

«Я сьогодні була як ніколи спокійною 😮 реально тепер вірю в наших хлопців із ППО;

Було голосно та страшно, як завжди під час обстрілів. Хочу просто подякувати нашим силам ППО за захист, за врятовані людські життя🙏;

Пережили і Слава Богу!; Я сьогодні бачила відео, як наші хлопці збивали ракети і я просто в захваті від того, як вони це роблять;

Хоч зараз і не в Україні, але однаково страшно 😢; Вам пощастило, а у мене світло зникло в салоні і майстер не змогла витягнути волосся ну хоч пофарбували і то супер 😂».

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.