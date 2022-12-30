Жена ведущего популярных шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григория Решетника показала, как не сдается даже в плохой день.

Так, в этот раз супруга знаменитого ведущего Григория Решетника показала, как справляется, несмотря на тяжелый день. С утра оккупанты выпустили по нашим городам около 120 ракет, поэтому воздушная тревога длилась несколько долгих часов.

«Ракеты ракетами, а красота по расписанию 😅 До сих пор не могу поверить в такую реальность, словно сон - утром летят 🚀, падают обломки, а уже через 5 мин после окончания тревоги, все работают, бегают, стоят в пробках - жизнь продолжается 💪 несгибаемая нация! 💛💙

Им не удастся испортить нам праздники – я в этом уверена 🤚 как ваше предновогоднее настроение? Как сегодня пережили обстрелы?» - поделилась Кристина.

В сети принялись реагировать на увиденное:

«Я сегодня была как никогда спокойной 😮 реально теперь верю в наших ребят из ПВО;

Было громко и страшно, как всегда во время обстрелов. Хочу просто поблагодарить наши силы ПВО за защиту, за спасенные человеческие жизни🙏;

Пережили и Слава Богу!; Я сегодня видела видео как наши ребята сбивали ракеты и я просто в восторге от того как они это делают;

Хоть сейчас и не в Украине, но все равно страшно 😢; Вам повезло а у меня свет исчез в салоне и мастер не смогла вытянуть волосы 😅 ну хоть покрасили и то супер 😂».

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.