Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України і яка одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала чарівне сімейне фото, зроблене у святковій атмосфері.

Як видно, на знімку Камалія, її чоловік та доньки-близнючки знято в затишній кімнаті, вони вмостилися на дивані та мило позують фотографу. Перед камерою все сімейство позують у схожих образах – на них джинси та червоні святкові светри, а на ногах кумедні капці.

У підписі до публікації Камалія написала: "Залишилось 2 дні до Нового року, а новорічний настрій не відчувається зовсім… Але давайте пам'ятати про наших діток, їм обов'язково треба подарувати свято! Адже наші хлопці борються за щасливе майбутнє наших дітей! А як ви після сьогоднішньої атаки?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове фото сімейства:

"Красавчики!".

"Гарне фото, гарна родина. Дітям потрібно дарувати свято!".

"Бажаю вашій родині спокійних, веселих свят, щоб вони були у мирі та злагоді, щоб рідні та близькі люди були щасливі та здорові, переживемо ви всі разом! Тримаємося".

"Настрою немає, ще й усі повболіли. Навіть діти вперше не хочуть Нового року. А ви супер із наступаючим вас".

"Які ж ви класні, обожнюю вашу родину, дуже скучила. Згодна на всі 100% з тобою, Камалія, для дітлахів потрібно зробити свято".

"Усім вам мирного неба, любові та міцного, міцного здоров'я".

Нагадаємо, "Кожен новий день...": Каменських напередодні Нового року звернулася до українців із сильним посланням.

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