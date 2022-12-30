Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала очаровательное семейное фото, сделанное в праздничной атмосфере.

Как видно, на снимке Камалия, ее муж и дочки-близняшки запечатлены в уютной комнате, они умостились на диване и мило позируют фотографу. Перед камерой все семейство позируют в похожих образах – на них джинсы и красные праздничные свитера, а на ногах забавные тапочки.

В подписи к публикации Камалия написала: "Осталось 2 дня до Нового года, а новогоднее настроение не чувствуется совсем… Но давайте помнить о наших детках, им обязательно нужно подарить праздник! Ведь наши парни сражаются за счастливое будущее наших детей! А как вы после сегодняшней атаки?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото семейства:

"Красавчики!".

"Красивое фото, красивая семья. Детям нужно дарить праздник!".

"Желаю вашей семье спокойных, веселых праздников, чтобы они были в мире и согласии, чтобы родные и близкие люди были счастливы и здоровы, переживем вы все вместе! Держимся".

"Настроения нет, еще и все поболели. Даже дети впервые не хотят Нового года. А вы супер с наступающим вас".

"Какие же вы классные, обожаю вашу семью, очень соскучилась. Согласна на все 100% с тобой, Камалия, для детишек нужно сделать праздник".

"Всем вам мирного неба, любви и крепкого, крепкого здоровья".

Напомним, "Каждый новый день…": Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

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