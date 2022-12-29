Для свого блогу та сімейного архіву Катерина Репяхова організувала новорічну фотосесію в атмосферній студії.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Віктор Павлик , його дружина Катерина Репяхова та півторарічний син Михайло у фемілі-луках попозували для святкової фотосесії. Серію фотографій блоггерша запостила у Instagram.

Для свого блогу та сімейного архіву Репяхова організувала новорічну фотосесію в атмосферній студії. Спочатку Катерина Репяхова , Віктор Павлик та Михайло позували у подібних образах у кремових тонах, а потім переодяглися у чорне вбрання.

На всіх фотографіях вони щиро посміхаються та просто насолоджуються моментом. Через війну Катерині та Віктору рідко вдається проводити час разом, тому вони радіють кожній миті.

"Щиро рада вітати всіх новачків у моєму блозі. А всім, хто зі мною давно, хочу нагадати, що я вас дуже люблю і ціную. PS. Все, що написано про нашу родину в жовтій пресі - не вірте", - зазначила Катерина Репяхова в підписі до фото.



У коментарях користувачі мережі написали компліменти для сім'ї: "Як Франковічу з вами пощастило! Цікаво, він взагалі це розуміє?!", "Як же це красиво", "Прекрасна родина".

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