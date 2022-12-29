Для своего блога и семейного архива Екатерина Репяхова организовала новогоднюю фотосессию в атмосферной студии.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Виктор Павлик, его жена Екатерина Репяхова и полуторагодовалый сын Михаил в фемили-луках попозировали для праздничной фотосессии. Серию фотографий блоггерша запостила в Instagram.

Для своего блога и семейного архива Репяхова организовала новогоднюю фотосессию в атмосферной студии. Сначала Екатерина Репяхова, Виктор Павлик и Михаил позировали в подобных образах в кремовых тонах, а затем переоделись в черные наряды.

На всех фотографиях они искренне улыбаются и просто наслаждаются моментом. Из-за войны Екатерине и Виктору редко удается проводить время вместе, поэтому они радуются каждому мигу.

"Искренне рада приветствовать всех новичков в моем блоге. А всем, кто со мной давно, хочу напомнить, что я вас очень люблю и ценю. P.S. Все, что написано о нашей семье в желтой прессе - не верьте", - отметила Екатерина Репяхова в подписі к фото.

В комментариях пользователи сети написали комплименты для семьи: "Как же Франковичу с вами повезло! Интересно, он вообще это понимает?!", "Как же это красиво", "Прекрасная семья".

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