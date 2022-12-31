Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком і вже закрутив новий роман, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кадром із кухні та розповів про свою новорічну традицію.

Як видно, на новій фотографії Тарас знято на кухні, він зосереджено схилився над тарілкою із салатом олів'є. За словами актора, він любить новорічні свята, бо це чудова нагода запросити гостей та провести час у сімейному колі. І зараз, під час війни, він по-особливому почав це цінувати. Також Тарас розповів, що до новорічного столу він готує традиційний салат олів'є і навіть поділився своїм фірмовим рецептом.

"Цього року передноворічні свята ми зустрічаємо не так, як завжди. Я зрозумів, як важливо цінувати момент, коли ти можеш зателефонувати близьким – запросити їх у гості та приготувати смачну вечерю. Для моєї родини приготування святкових страв – це щорічна традиція! Можливість переключитися на короткий час і відволіктися від повсякденних справ і поринути в атмосферу кохання та тепла разом з рідними, тому поділяюся своїм рецептом усіма улюбленого "Класичного олів'є":

ковбаса варена – 350 г;

яйця – 3-4 шт.;

огірки квашені – 3-4 шт.;

морква – 2-3 шт.;

картопля – 4-5 шт.;

зелений горошок – 1 банка (200 г);

майонез – 200 г;

сіль, перець чорний мелений – за смаком.

Смачного!", - написав Цимбалюк.

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