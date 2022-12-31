Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился кадром с кухни и рассказал о своей новогодней традиции.

Как видно, на новой фотографии Тарас запечатлен на кухне, он сосредоточенно склонился над тарелкой с салатом оливье. По словам актера, он любит новогодние праздники, потому что это прекрасная возможность пригласить гостей и провести время в семейном кругу. И сейчас, во время войны, он по-особенному начал это ценить. Также Тарас рассказал, что к новогоднему столу он сам готовит традиционный салат оливье и даже поделился своим фирменным рецептом.

"В этом году предновогодние праздники мы встречаем не так, как всегда. Я понял, как важно ценить момент, когда ты можешь позвонить близким – пригласить их в гости и приготовить вкусный ужин. Для моей семьи приготовление праздничных блюд – это ежегодная традиция! Возможность переключиться на короткое время и отвлечься от обыденных дел и погрузиться в атмосферу любви и тепла вместе с родными. Поэтому делюсь своим рецептом всеми любимого "Классического оливье":

колбаса вареная – 350 г;

яйца – 3-4 шт.;

огурцы квашеные – 3-4 шт.;

морковь – 2-3 шт.;

картофель – 4-5 шт.;

зеленый горошек – 1 банка (200 г);

майонез – 200 г;

соль, перец черный молотый – по вкусу.

Приятного аппетита!", - написал Цымбалюк.

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