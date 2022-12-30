Українська актриса театру та кіно Ольга Сумська повідомила, чи зможе вона побачитися на новорічні свята зі старшою дочкою, яка із сім'єю залишається у росії.

Нагадаємо, Антоніна Паперна живе зі своїм чоловіком-актором у розкішному котеджі у Підмосков'ї. Про війну у рідній Україні Тоня мовчить.

Телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк навіть запропонував Ользі Сумській відмовитися від спілкування з нею, проте актриса знайшла, що відповісти на подібні висловлювання:

«Якби я як мама могла вплинути хоч на щось, я б це зробила. Це страшний біль. Дуже важко, коли дитина там, і ти не знаєш, коли ти її побачиш. І онуки там…».

Також звучали пропозиції щодо того, щоб заборонити зіркам, які підтримали російську агресію або обрали мовчання, в'їзд в Україну та позбавити їх громадянства.

«Заборонити в'їзд до України та відібрати громадянство. Свій вибір вони зробили. Ми маємо свою позицію, вони показали свою позицію. Це їхній вибір», — говорила українська актриса Валерія Ходос.

У свою чергу Ольга Сумська запевнила, що Тоня приїхати до України не може.

Так, у коментарі ТСН.ua актриса сказала, що навіть не може уявити, коли знову зустрінеться з дочкою та онуками.

"Вона ніяк не може приїхати. Це просто неможливо з усіх боків. Це важко. Їй дуже важко. Це найважче, що можна взагалі уявити", - розповіла Сумська.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова показала, що Кіркорову та Наташі Корольовій знайшлося місце у туалеті музичної студії у Києві.

Продюсер Полякової розповів про нинішні заробітки зірок.

Крім того, Politeka.net писала, що Оля Полякова також розповіла, якою патріоткою росте її дочка.