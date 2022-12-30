Нагадаємо, Антоніна Паперна живе зі своїм чоловіком-актором у розкішному котеджі у Підмосков'ї. Про війну у рідній Україні Тоня мовчить.
Телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк навіть запропонував Ользі Сумській відмовитися від спілкування з нею, проте актриса знайшла, що відповісти на подібні висловлювання:
«Якби я як мама могла вплинути хоч на щось, я б це зробила. Це страшний біль. Дуже важко, коли дитина там, і ти не знаєш, коли ти її побачиш. І онуки там…».
Також звучали пропозиції щодо того, щоб заборонити зіркам, які підтримали російську агресію або обрали мовчання, в'їзд в Україну та позбавити їх громадянства.
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«Заборонити в'їзд до України та відібрати громадянство. Свій вибір вони зробили. Ми маємо свою позицію, вони показали свою позицію. Це їхній вибір», — говорила українська актриса Валерія Ходос.
У свою чергу Ольга Сумська запевнила, що Тоня приїхати до України не може.
Так, у коментарі ТСН.ua актриса сказала, що навіть не може уявити, коли знову зустрінеться з дочкою та онуками.
"Вона ніяк не може приїхати. Це просто неможливо з усіх боків. Це важко. Їй дуже важко. Це найважче, що можна взагалі уявити", - розповіла Сумська.
Нагадаємо, раніше Оля Полякова показала, що Кіркорову та Наташі Корольовій знайшлося місце у туалеті музичної студії у Києві.
Продюсер Полякової розповів про нинішні заробітки зірок.
Крім того, Politeka.net писала, що Оля Полякова також розповіла, якою патріоткою росте її дочка.