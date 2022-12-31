На ньому Сумську зображено поряд з українською співачкою Світланою Тарабаровою, яка носить під серцем дитину.

«Чарівна Світланка втретє стане мамою! Героїня!», – підписала щасливе фото Сумська.

Нагадаємо, про свою третю вагітність Світлана Тарабарова повідомила на початку листопада. Вона вже знає стать майбутньої дитини, але не розсекречує її.

Співачка зізналася, що планувала стати мамою трьох дітей, але згодом і не під час війни. Але доля розпорядилася інакше.

«Тільки пізніше я зрозуміла, що ця дитина мене врятувала. Війна. Більшість моїх родичів весь цей час в окупації. Психологічно мені було дуже тяжко. Але коли лікарі сказали, що, хвилюючись, я шкодитиму не собі, я зібралася і тепер менше хвилююся», - зізнавалася Світлана Тарабарова в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю.

За її словами, тепер її сім'я має ще одну мету, щоб вистояти.

Також Тарабарова розповіла про реакцію батьків на її третю вагітність. Рідні співачки живуть у Херсоні і не виїжджали з міста ні під час окупації, ні через постійні обстріли:

"Підтримки було дуже мало. Я була в шоці. Думала, що батьки радітимуть, але сказали, що я безвідповідальна. Мама до сліз довела мене телефоном, казала: "Ти не думаєш головою, війна".

Світлана тоді нагадала мамі, що вона теж її третя дитина, і вона вибачилася.

Нагадаємо, що старша дочка Ольги Сумської залишається в Росії, актриса повідомила, чи зможуть вони побачитися на новорічні свята.

Також повідомляли, що вагітна Тарабарова влаштувала милу фотосесію.

Крім того, Politeka.net писала, що Тарабарова приїхала до понівеченої окупантами Бородянки.