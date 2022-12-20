Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на третю дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка яскраві знімки з прогулянки морозного дня.

На нових фотографіях Світлану знято, мабуть у Києві, вона вийшла прогулятися засніженими вулицями в теплому, але стильному вбранні. Перед камерою вагітна зірка з'явилася у довгій теплій сукні сірого відтінку, поверх якого накинула бежеву шубку, а на її ногах білі черевики. Яскраве руде волосся артистки заховано під сірою шапкою, а на її обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Magic, попри все, так?". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами:

"Чарівна! Неймовірна!".

"Гарна! У вас дівчинка, напевно, буде".

"Пузанчик такий".

"Світло в тобі, світло в мені".

"Вау! Вітаю. Чекаємо на поповнення сім'ї".

"А живіт так вже порядно видно".

"У вас буде хлопчик, здорові будьте ви та ваші рідні".

"Як животик швидко росте".

"Ви сміливі батьки".

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