На нем Сумская запечатлена рядом с украинской певицей Светланой Тарабаровой, которая носит под сердцем ребенка.

«Очаровательная Светланка в третий раз станет мамой! Героиня», - подписала счастливое фото Сумская.

Напомним, о своей третьей беременности Светлана Тарабарова сообщила в начале ноября. Она уже знает пол будущего ребенка, но не рассекречивает его.

Певица призналась, что планировала стать мамой троих детей, но позже и не во время войны. Но судьба распорядилась иначе.

«Чуть позже я поняла, что этот ребенок меня спас. Война. Большинство моих родственников все это время в оккупации. Психологически мне было очень тяжело. Но когда врачи сказали, что, волнуясь, я буду вредить не себе, я собралась и теперь меньше волнуюсь», - признавалась Светлана Тарабарова в одном из своих недавних интервью.

По ее словам, у ее семьи появилась еще одна цель, чтобы выстоять.

Также Тарабарова рассказала о реакции родителей на ее третью беременность. Родные певицы живут в Херсоне и не уезжали из города ни во время оккупации, ни в дни постоянных обстрелов:

"Поддержки было очень мало. Я была в шоке. Думала, что родители будут радоваться, но сказали, что я безответственна. Мама до слез довела меня по телефону, говорила: "Ты не думаешь головой, война".

Светлана тогда напомнила маме, что она ведь тоже ее третий ребенок, и она извинилась.

Напомним, что старшая дочь Ольги Сумской остается в россии, актриса сообщила, смогут ли они увидеться на новогодние праздники.

Также сообщалось, что беременная Тарабарова устроила милую фотосессию.

Кроме того, Politeka.net писала, что Тарабарова приехала в изувеченную оккупантами Бородянку.