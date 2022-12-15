Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Світлана Тарабарова відвідала Бородянку на Київщині. На своїй сторінці в мережі Інстаграм вона не лише показала наслідки російського вторгнення у селищі, але й поділилася емоціями після побаченого.

Світлана Тарабарова приїхала до центру Бородянки. Вона пройшлася вулицями і показала зруйновані будинки, спалені багатоповерхівки та місця, де тепер зовсім немає людей.

"Такі вони, наші ранки... прокидаєшся від "шахідів", дихаєш болем зруйнованих доль і будинків у Бородянці, але сподіваєшся, незважаючи ні на що. Вистоїмо", - прокоментувала свої емоції після поїздки Світлана Тарабарова.

На тлі ролика грає пісня артистки з такими словами: "Душа кричить. Але в нас є ми! Але в нас є мить".

Підписники у коментарях співчувають тим, хто втратив свій будинок, а також висловлюють ненависть до російських військових, які перетворили Бородянку на руїни: "Це був чийсь будинок, це було чиєсь життя, там загинули люди, як пробачити та забути", "На Бородянку боляче дивитися", "Росіяни за це заплатять", "Моя рідна, Бородяночко, як же боляче за тебе".

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.